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Общество20 августа 2021 15:38

На Ставрополье нашли бесхозный объект культурного наследия

Его нашли в ходе прокурорской проверки
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Красногвардейском районе объект культурного наследия долгое время был бесхозным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки были выявлены нарушения двух федеральных законов. Администрация района не принимались меры по признанию права муниципальной собственности на бесхозный объект культурного наследия. Речь идет о "Воинском захоронении неизвестных солдат, погибших при защите поселка в 1942 году".

- Земельный участок под объектом не сформирован и не постановлен на кадастровый учет, право собственности не зарегистрировано. В связи с этим прокурор района предъявил в суд иск к администрации Красногвардейского района, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение находится в исполнении.