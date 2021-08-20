На Ставрополье нашли бесхозный объект культурного наследия

В Красногвардейском районе объект культурного наследия долгое время был бесхозным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки были выявлены нарушения двух федеральных законов. Администрация района не принимались меры по признанию права муниципальной собственности на бесхозный объект культурного наследия. Речь идет о "Воинском захоронении неизвестных солдат, погибших при защите поселка в 1942 году".

- Земельный участок под объектом не сформирован и не постановлен на кадастровый учет, право собственности не зарегистрировано. В связи с этим прокурор района предъявил в суд иск к администрации Красногвардейского района, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение находится в исполнении.