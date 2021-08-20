В Северной Осетии могут заработать три малые ГЭС суммарной мощностью 20 МВт

Был поднят на встрече вопрос о необходимости появления нового питающего центра в Беслане – подстанции «Тулатово»

В Северной Осетии до 2026 года реконструируют Гизельдонскую, Дзауджикаускую и Эзминскую ГЭС. Это приведет к увеличению их установленных мощностей. По принятой в республике Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики, также предусмотрена возможность ввода в эксплуатацию трех малых ГЭС суммарной мощностью больше 20 МВт. Мощность энергосистемы Северной Осетии благодаря этому вырастит с 448 до 487 МВт, а выработка электрической энергии – с 765 млн кВт-ч до 1 136 млн кВт-ч.

Врио главы региона Сергей Меняйло обсудил эти и другие планы на совещании с разработчиками Схемы – представителями Научно-технического центра «ЕЭС».

Как стало известно, до конца 2021 года в Северной Осетии хотят ввести в эксплуатацию резервную автотрансформаторную фазу подстанции «Алания» и кабельный участок линии электропередач «Северный портал» – «Нижний Рук». Запланировано строительство новой подстанции 110 кВ на горнолыжном курорте «Мамисон».

Был поднят на встрече вопрос о необходимости появления нового питающего центра в Беслане – подстанции «Тулатово».

Врио главы Северной Осетии отметил особую важность организации перспективного планирования развития энергетики республики для надежного энергоснабжения потребителей и обеспечения социально-экономического роста.

– Президент России в свое время поставил задачу – по всей стране должны быть созданы одинаково благоприятные условия жизни. Среди них – доступность и качество коммунальных услуг, адекватная тарифная политика, энергетика. Это стратегически важные вещи. Поэтому намеченные планы должны быть реализованы. Если есть какие-то сложности и вопросы, руководство республики готово оказать помощь. Нерешаемых задач нет, – подчеркнул Сергей Меняйло.