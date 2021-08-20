В Северной Осетии из-за ухудшения эпидситуации запретили играть традиционные свадьбы

Жителям Северной Осетии запретили играть традиционные свадьбы на сто и больше гостей в заведениях общепита. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации врио главы республики Сергей Меликов подписал указ о введении новых ограничений.

Проведение пышных банкетов и любых других развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах теперь под запретом. Хотя если отдыхающих меньше ста, между столами расстояние от 1,5 метра и соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы - можно.

В конце июля 2021 года Роспотребнадзор Осетии предложил запретить массовые праздничные мероприятия и ввести ограничения для траурных церемоний. Уточняя, что надо строго следить за соблюдением социальной дистанции и за одним столом размещать не больше пяти человек. А лучше - перевести максимально возможное количество сотрудников предприятий общепита на удаленку.