Девочка из Карачаево-Черкесии выиграла федеральный конкурс "Страна открытий"

Фото: Иван МАКЕЕВ

15-летняя Полина Зверева из Архыза вошла в число победителей всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий». Ее ролик о природе Карачаев-Черкесии был лучшим в номинации "Россия глазами детей".

Конкурс проводился в 10 номинациях и собрал 25 тысяч участников со всей России. В состав жюри попали тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев, популярные блогеры, режиссеры и фотографы. Суммарно хештег #cтранаоткрытий в TikTok собрал почти 300 млн просмотров.

Победителям вручили ценные призы - съемочную аппаратуру. Кроме того, ребята отправились в путешествие на детском поезде РЖД с 16 по 20 августа по маршруту Москва — Нижний Новгород — Киров — Казань — Самара – Москва. Их сопровождали популярные блогеры - Даня Милохин, Артур Бабич и Валя Карнавал. Для детей подготовили насыщенные программы в каждом городе.

Конкурс "Страна открытий" направлен на создание сообщества юных амбассадоров, которые будут продвигать туристический потенциал регионов России не только в рамках конкурса.

- Мы возрождаем основы краеведения, поддерживая современную активную молодежь, представляющую туристический потенциал своих регионов. И в ходе путешествия видим, как они свободно, креативно и интересно проявляют свои творческие способности, - сообщила Мария Киселева, идеолог и куратор проекта.