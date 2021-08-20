В Невинномысске по госпрограмме восстановили квартиры 14 ветеранам Великой Отечественной

В администрации Невинномысска рассказали, что 14 ветеранов Великой Отечественной войны получили качественный ремонт квартир в рамках региональной госпрограммы.

Ветераны заключали договор с подрядчиком и высказывались о своих пожеланиях насчет ремонта. Какие стройматериалы они хотели бы использовать, цветовую гамму и т.д. В квартирах заменили окна и двери, сделали натяжные потолки и остальной косметический ремонт.

- Михаилу Николаевичу Самохвалову отремонтировали ванную и туалетную комнаты, облицевали стены и пол современным кафелем, заменив всю сантехнику, а также отслужившие свой век старые межкомнатные двери. А Евгении Ивановне Ермаковой выполнили облицовку стен дома металлическим сайдингом, - рассказали в мэрии города.

Также власти региона поддерживают ветеранов с помощью адресной социальной помощи.