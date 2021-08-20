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Происшествия20 августа 2021 18:31

Ливень на Ставрополье нарушил работу водоснабжения в Кочубеевском округе

Очистные сооружения просто не справлялись с напором воды
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о перебоях в работе водоснабжения в Кочубеевском округе региона. Причиной стал сильнейший дождь, который обрушился на край.

- На протяжении уже нескольких дней замутненное течение идет по Кубани, от которой по Казьминскому групповому водопроводу питаются села Кочубеевское, Казьминское и некоторые другие поселения, - рассказал Владимиров.

Он уточнил, что причиной стали проливные дожди, которые вызвали селевые потоки с гор. Они сошли в русло реки и "замутнили" воду. А очистные сооружения группового водопровода просто не справляются.

Соответственно, все это влияет на давление в трубах водопровода. Поток питьевой воды в несколько населенных пунктов округа может сократиться вдвое.