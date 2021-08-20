Минсельхоз России оценил аграрную промышленность Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесию прибыла рабочая группа Минсельхоза России во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В ходе совещания, на котором также были глава КЧР Рашид Темрезов и руководители профильных ведомств, обсуждалось развитие АПК. Руководитель региона сказал, что программа развития будет корректироваться в ближайшие пять лет, чтобы в полной мере использовать аграрный потенциал.

Карачаево-Черкесия обратит внимание на развитие животноводства, растениеводства, мелиоративного комплекса. Недавно в республику вошел крупный инвестор - группа «Дамате», которая будет развивать мясное овцеводство.

- В республике достаточно эффективно идет прирост по всем основным культурам. Растет эффективность использования земель, коэффициент технической оснащенности, выполняются все рекомендации Минсельхоза РФ по технологии производства, что, в свою очередь, позитивно отражается на урожае. Активно развивается садоводство, - сказано в сообщении.

В рамках развития мелиорации идет реконструкция Большого Ставропольского канала.

- Мы высоко оцениваем инициативу республики по дальнейшему развития мясного скотоводства, в частности, овцеводства, созданию на территории республики кластера по откорму и специализированному забою через строительство современного мясокомбината. Как мы знаем, одна из крупных корпораций зашла в Карачаево-Черкесию. Это позволит популяризировать бренд карачаевской барашки во всех регионах страны и за рубежом. [...] Республика очень авторитетно заявляет себя также в тренде развития овощей, фруктов, ягод. Развитие садоводства в последние годы идут хорошими темпами. Это современные сады, современные технологии и в планах республики на ближайшие 5 лет засадить еще не менее 2 тысяч гектаров, - сказал Хатуов.