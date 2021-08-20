Полиция Ставрополья арестовала банду грабителей, разбойников и наркоторговцев

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что полиция выяснила местонахождение и задержала пятерых подозреваемых по делу о разбойничестве, обороте наркотиков и т.д. Целая банда орудовала в Нефтекумском округе региона.

- В результате обысков обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, наркотическое средство, более 700 тысяч рублей, иностранная валюта, а также свыше 50 ювелирных изделий из драгоценных металлов, которые были похищены во время разбоев, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, подозреваемые пытались угнать машину у местного жителя и открыли стрельбу. Водителю удалось убежать, преступники обокрали автомобиль, но не успели его угнать - приехала полиция.

Второй эпизод - кража со взломом. Банда "обчистила" женщину, забрав с собой драгоценности и деньги, при этом применив к ней насилие.

Также их подозревают в незаконном обороте оружия и наркотиков.