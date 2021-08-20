Тебердинский национальный парк КЧР стал особой охраняемой зоной

В пресс-службе кабмина России сообщили, что Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии стал особой охраняемой зоной и вошел в ведение министерства природных ресурсов России.

Теперь парк имеет четкие задокументированные границы в 112 тысяч гектаров. Также новый статус заповедника дает ему возможности для развития потенциала экологического туризма.

На территории национального парка находятся горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.