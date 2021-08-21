В Ставропольском крае могут увеличить средства по разделению мусора

Ставропольский край готовит заявку на участие в конкурсе по закупке контейнеров для раздельного накопления ТКО. Из бюджета России выделили 1 млрд рублей на такие мероприятия. Деньги распределят между регионами в зависимости от их потребностей, прием заявок заканчивается в августе. Об этом сообщает краевое МинЖКХ.

- В Ставропольском крае уже оборудовано порядка тысячи контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Это сделано за счет средств региональных операторов. Однако мы намерены продвигаться в этом направлении, поэтому сейчас плотно работаем с муниципалитетами по определению потребности в количестве таких накопителей на каждой территории, - говорит министр Роман Марченко.

Ставрополье вошло в топ-10 регионов России по внедрению системы разделения мусора. Площадки есть в Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Лермонтове, Невинномысске, Буденновске, Светлограде, Благодарном, а также в ряде населенных пунктов Предгорного и Минераловодского округов.