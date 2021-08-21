Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 9:23

Штормовое предупреждение будет актуально все выходные на Ставрополье

Это следует из данных Гидрометцентра
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Накануне ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение, основываясь на данных синоптиков о неблагоприятной погоде. 21-23 августа в регионе ожидается сильный дождь, который будет сочетаться с грозой и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Температура будет колебаться от 25 до 35 градусов в зависимости от района. В Ставрополе воздух прогреется не более чем до 28 градусов.

Самый сильный дождь ожидается в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, в это время возможен град.