Штормовое предупреждение будет актуально все выходные на Ставрополье

Накануне ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение, основываясь на данных синоптиков о неблагоприятной погоде. 21-23 августа в регионе ожидается сильный дождь, который будет сочетаться с грозой и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Температура будет колебаться от 25 до 35 градусов в зависимости от района. В Ставрополе воздух прогреется не более чем до 28 градусов.

Самый сильный дождь ожидается в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, в это время возможен град.