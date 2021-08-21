В Карачаево-Черкесии четыре человека пострадали в неожиданных авариях

В Карачаево-Черкесии четыре человека пострадали в ДТП. Все аварии случились не в аварийных местах, передает пресс-служба УМВД по республике.

Авария случилась 19 августа, после 16 часов, на подъезде к Архызу. 67-летний житель Краснодарского края на "Рено Логан" не справился с управлением и столкнулся с "Ладой Вестой", которая ехала попутно. Пассажиры из обеих машин были доставлены в больницу.

В это же время 48-летняя женщина на "ВАЗ-2114" не справилась с управлением и съехала с дороги. Водителя госпитализировали.

Вечером 19 августа на ФАД "Черкесск - Лермонтов" 61-летний водитель "ВАЗ-2110" заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Форд Гэлакси", которым управлял 34-летний житель Ставропольского края. "Десятка" впоследствии выехала на обочину, где ее остановило дерево. 67-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

- Данные участки автодорог не являются очагами аварийности. Все водители трезвые. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварий, - сказано в сообщении УМВД по КЧР.