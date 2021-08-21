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Происшествия21 августа 2021 11:13

Пятигорчанин избил бывшую жену за лайк другому мужчине

Суд признал его виновным
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске рассмотрели дело о правонарушении местного жителя Соколова. Об этом сообщает пресс-служба мировых судов Ставропольского края.

11 марта 2021 года правонарушитель пришел домой к бывшей супруге. Между ними завязался конфликт из-за лайка, который девушка поставила другому парню. Сам он пояснил, что только взял экс-возлюбленную за волосы и отобрал телефон - чтобы убрать лайк.

Однако было установлено, что во время конфликта он 5-6 раз ударил девушку. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, но экспертиза показала, что травмы не повлекли последствий, предусмотренных статьей 116 УК РФ.

Суд пришел к выводу, что Соколов виновен, и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.