Пятигорчанин избил бывшую жену за лайк другому мужчине

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске рассмотрели дело о правонарушении местного жителя Соколова. Об этом сообщает пресс-служба мировых судов Ставропольского края.

11 марта 2021 года правонарушитель пришел домой к бывшей супруге. Между ними завязался конфликт из-за лайка, который девушка поставила другому парню. Сам он пояснил, что только взял экс-возлюбленную за волосы и отобрал телефон - чтобы убрать лайк.

Однако было установлено, что во время конфликта он 5-6 раз ударил девушку. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, но экспертиза показала, что травмы не повлекли последствий, предусмотренных статьей 116 УК РФ.

Суд пришел к выводу, что Соколов виновен, и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.