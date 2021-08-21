В воздухе Пятигорска нашли повышенное содержание углерода

В Пятигорске закончился анализ проб воздуха, взятых накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Воздух брали в двух местах - на улице Мира и улице Первой Бульварной. В первой пробе нашли превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. В министерстве отметили, что превышение незначительное. Остальные анализируемые параметры находились в пределах нормы.

Плановую экспертизу проводили специалисты ГБУ СК "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга" в рамках подпрограммы "Государственный мониторинг природных ресурсов реализация экологических проектов".