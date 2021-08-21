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Общество21 августа 2021 17:51

В воздухе Пятигорска нашли повышенное содержание углерода

Превышение оказалось незначительным
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске закончился анализ проб воздуха, взятых накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Воздух брали в двух местах - на улице Мира и улице Первой Бульварной. В первой пробе нашли превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. В министерстве отметили, что превышение незначительное. Остальные анализируемые параметры находились в пределах нормы.

Плановую экспертизу проводили специалисты ГБУ СК "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга" в рамках подпрограммы "Государственный мониторинг природных ресурсов реализация экологических проектов".