За сутки на Ставрополье умерли 19 человек с COVID-19

Утром 22 августа губернатор Ставрополья сообщил новые данные о ситуации с COVID-19 в крае. По информации возглавляемого им оперативного штаба, за прошедший день было сделано до 8 тысяч тестов на коронавирус, а подтвердился он еще у 351 жителя. За все время пандемии в регионе заболели уже 72022 человека.

В том числе 60827 выздоровлений. Вчера еще 214 пациентов были выписаны из-под наблюдения врачей, отмечает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Но самое тяжелое - не уменьшается количество летальных исходов, связанных с COVID-19, - заметил губернатор.

Еще 19 инфицированных ковидом жителей за минувшие сутки скончались. Общее число смертей выросло до 2149.