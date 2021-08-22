У школ Ставрополя нанесут 7,5 тысяч квадратов дорожной разметки

Перед началом учебного года в Ставрополе обновят дорожную разметку возле образовательных учреждений. Как сообщают в администрации города, коммунальщики нанесут 7,5 тысяч квадратных метров, из них 2 тысячи – термопластиком.

Отмечается, что для организации безопасного движения за год в краевой столице обновили 200 знаков «Пешеходный переход» и «Дети» и установили 79 новых.

Кроме того, на 20 нерегулируемых пешеходных переходах появились желтые мигающие светофоры, а 13 участков дорог оборудованы «лежачими полицейскими».