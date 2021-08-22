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Общество22 августа 2021 9:18

У школ Ставрополя нанесут 7,5 тысяч квадратов дорожной разметки

За год в городе обновили 200 дорожных знаков
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Перед началом учебного года в Ставрополе обновят дорожную разметку возле образовательных учреждений. Как сообщают в администрации города, коммунальщики нанесут 7,5 тысяч квадратных метров, из них 2 тысячи – термопластиком.

Отмечается, что для организации безопасного движения за год в краевой столице обновили 200 знаков «Пешеходный переход» и «Дети» и установили 79 новых.

Кроме того, на 20 нерегулируемых пешеходных переходах появились желтые мигающие светофоры, а 13 участков дорог оборудованы «лежачими полицейскими».