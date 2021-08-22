За ловкую кражу кабеля с башенного крана жителям Владикавказа грозит до 5 лет тюрьмы

В Северной Осетии в полицию с сообщением о пропаже ста метров силового кабеля с башенного крана обратился представитель строительной организации.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Владикавказу задержали группу лиц в возрасте от 21 до 37 лет. Двое - ранее судимы за аналогичные кражи.

- Проверив электрическое напряжение специальным инструментом преступники с ловкостью акробата взобрались на кран и срезали кабель, извлекли медь и сдали ее скупщикам металлолома, а вырученные деньги в размере 23 тысячи рублей поделили между собой,- комментируют в ведомстве.

Охотникам за цветметом грозит лишения свободы на срок до 5 лет.