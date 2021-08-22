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Происшествия22 августа 2021 15:41

За нечестный аукцион будут судить чиновника из КБР

Желая угодить руководству, он отклонил заявку победителя
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Кабардино-Балкарии завершилось расследование дела против начальника отдела учета и отчетности администрации селения Герпегеж. Чиновника обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, по распоряжению главы селения он был председателем комиссии по организации аукциона на реконструкцию водопроводных сетей. Что входит в реализацию национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода».

4 марта 2021 года чиновник разместил на электронной площадке заявку с ценой контракта 3 950 360 рублей. Превышая полномочия, 12 числа он в нарушение положения о комиссии в сфере закупок без других ее членов сам провел аукцион. Желая угодить руководству, отклонил заявку победителя аукциона.

Дело передано в суд на рассмотрение.