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Происшествия22 августа 2021 17:00

В лесу Карачаево-Черкесии завершились поиски пропавшей грибницы со Ставрополья

Жительница Невинномысска потерялась днем 20 августа
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото: МВД по КЧР

Фото: МВД по КЧР

Завершились поиски 62-летней женщины из Невинномысска, пропавшей днем 20 августа в лесу. Недалеко от села Маруха в Карачаево-Черкесии с дочерью и зятем она собирала грибы. Увлеклись. Разбрелись, изредка окликая друг друга. Когда дочь не дозвалась матери, а дозвониться было невозможно - нет связи, обратилась за помощью.

На место выехали оперативники из отделов полиции «Зеленчукский», «Карачевский, «Хабезский» и Прикубанского района, спасатели МЧС, лесники и глава муниципального образования села. Расстояние было неблизкое, поиски продолжались почти сутки.

Как рассказали в пресс-службе МВД по КЧР, 21 августа женщину нашли в лесном массиве. Она сказала, что сама не поняла, как ушла в глубь леса и заблудилась. Не растерявшись пенсионерка соорудила себе шалаш для ночлега, что позволило ей не промокнуть и не замерзнуть ночью.

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.