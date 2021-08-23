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Общество23 августа 2021 8:18

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 350 человек

Число умерших в крае достигло 2168
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число заболевших коронавирусом на Ставрополье к 23 августа достигло 72372. Об этом утром сообщил на своей странице в Инстаграм глава региона. За сутки диагноз подтвердился у 350 человек. Еще 19 пациентов скончались от коронавируса за вчерашний день.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 2168.

Вчера еще 39 человек были выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились около 60,9 тысячи человек.

- Пандемия продолжается, и защищать себя от угроз, которые она несет, очень важно. Уберечься от вируса поможет вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.