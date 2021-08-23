19 ставропольцев скончались за сутки от коронавируса

Число умерших в крае достигло 2168 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19. Но не всегда победа над инфекцией зависит только от их усилий. Об этом говорят новые летальные случаи, число которых, к сожалению, пока не снижается. Так, за сутки еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщил 23 августа губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился он к землякам. Число умерших в крае достигло 2168. Также за сутки выздоровело 39 пациента. Их выписали из под меднаблюдения.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 350 человек в регионе.

- Пандемия продолжается, и защищать себя от угроз, которые она несет, очень важно. Уберечься от вируса поможет вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.