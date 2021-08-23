В Ставрополе полицейские отговорили девушку от необдуманного поступка

Участковые уполномоченные Отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Ставрополю Камиль Абдусаламов и Антон Гончаров прибыли на службу, когда им сообщили о том, что обеспокоенные жильцы многоэтажки заметили на крыше девушку.

Один из сотрудников полиции остался внизу и стал вызывать подмогу. Второй правоохранитель взял на себя самую ответственную часть: поднялся на крышу многоэтажки.

Увидев сотрудника, девушка запретила к себе подходить и начала кричать, угрожая спрыгнуть.

Полицейский аккуратно и тактично начал беседу, постепенно завоевывая доверие молодой ставропольчанки, и убедил ее не совершать необдуманный поступок. К счастью, девушка спустилась вместе с полицейским вниз по лестнице.