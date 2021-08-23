На Ставрополье за сутки в ДТП пострадали 22 человека

За выходные на Ставрополье произошло 16 ДТП, в которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, в Ставрополе водитель автомобиля «ЧЕРИ» на пересечении улиц Руставели и Лопырина, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «КIА». После столкновения авто наехало на стойку с дорожным знаком.

В результате аварии малолетний ребенок, который находился на руках у матери, с травмой позвоночника доставлен в больницу.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетнего водитель «КIА» привлечен к административной ответственности.

Тем временем в Изобильненском городском округе водитель отечественной легковушки не справился с управлением, съехал в кювет, машина перевернулась. Двух пассажиров с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.