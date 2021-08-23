В густонаселенном районе Ставрополя появится школа на 990 мест

В Ставрополе на улице Федеральной скоро начнется строительство средней школы на 990 мест. Сейчас в густонаселенном районе в северо-западной части города расположено всего 5 школ.

За несколько лет проблема переукомплектованности образовательных учреждений достигла слишком высокого уровня. Детям приходится учиться в две смены, поскольку школы здесь заполнены на 162 %.

Кроме этого, в Северо-Западном районе работают 6 дошкольных учреждений, воспитанники которых скоро пойдут в первый класс. А значит, переукомплектованность будет только расти.

Школу построят в рамках реализации национального проекта «Образование». На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 869,2 млн рублей.

Напомним, накануне в Ставрополе стартовало строительство школы на улице И. Щипакина. Она сможет принять 1550 учащихся и даст возможность трудоустроить 136 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.