Губернатор поставил задачу по увеличению производства овощей на Ставрополье

В Ставрополе 23 августа провели еженедельное рабочее совещании в правительстве края, где обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе региона.

По словам и.о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, местные аграрии приступили ко второму этапу уборочной кампании. На сегодняшний день в активной фазе сбор овощей, фруктов и винограда. Начата уборка сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника.

Урожай овощей ожидается на уровне прошлого года. При этом урожай картофеля, примерно, на 10% может превысить прошлогодние показатели. Двукратный рост ожидается по сбору яблок – планируется собрать 50 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Урожайность свеклы составляет 500 центнеров с гектара. Это позволит собрать урожай в пределах 1,5-2 миллионов тонн. Начал работу завод по переработке свеклы. Уже переработано 12 тысяч тонн нового урожая.

По словам министра, край готов к севу озимых культур. Ведется закупка минеральных удобрений, ремонт техники.

Обильные осадки, выпавшие в августе, отметил Владимир Ситников, создали благоприятные условия для сева рапса. Он призвал руководителей территорий и сельхозпредприятий учесть этот фактор при формировании структуры посевных площадей.

Владимир Владимиров обратил внимание аграрного ведомства на продолжение работы по увеличению объемов производства овощей.

– Нужно наращивать объемы производства овощей. Прошу выработать конкретные механизмы для этого. В том числе проработать предложения об увеличении государственной поддержки этого стратегического направления, которые мы направим на федеральный уровень, – поставил задачу губернатор.