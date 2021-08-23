На что ставропольцы тратят школьные пособия

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что дало возможность родителям пораньше заняться покупками к новому учебному году.

Аналитики МТС выяснили, что с 1 по 15 августа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего выросли продажи компьютеров и комплектующих к ним - в 2,3 раза. Средний чек при этом снизился на 24% - до 3550 рублей.

На втором месте покупки книг - они увеличились в 2 раза, средний чек вырос на 34% до 850 рублей.

Кроме того, положительную динамику в первой половине августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+67%), школьных принадлежностей и канцтоваров (+42%) и детской одежды (+23%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда - на 21% до 2470 рублей, канцтовары - на 87% до 1260 рублей и детская одежда - на 26% до 2700 рублей.