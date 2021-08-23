30 августа губернатор Ставрополья проведет «Прямую линию»

30 августа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проведет «Прямую линию». Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Как и обещал, наши с вами встречи в прямом эфире продолжаются. Следующая «прямая линия» состоится в понедельник 30 августа, начало в 17:30. Как обычно, она будет транслироваться в телеэфире, - написал глава региона в сети.

«Прямую линию» губернатора можно будет посмотреть на телеканалах: «Кавказ 24», «Свое ТВ», ОТР. Также Владимир Владимиров планирует по традиции провести трансляцию и в Инстаграме.

Жители Ставрополья могут присылать вопросы уже сейчас. Номер для видеообращений: 8 (928) 350 80 70. Звонки принимаются по номеру: 8 (8652) 74-81-88.

- Можно присылать вопросы в директ. В этом случае, пожалуйста, не забывайте указывать контактные данные. Остаемся на связи!- подытожил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.