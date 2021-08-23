Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16.4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 13:59

В Ставрополе мужчины предложили полицейскому за 400 тысяч рублей «крышевать» подпольное казино

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе против двух мужчин возбудили уголовное дело по статье: «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в июне 2021 года мужчины передали начальнику отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Ставрополю 400 тысяч рулей взятки, за покровительство в организации и проведении незаконной игорной деятельности в краевом центре.

Но этот полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовных дел продолжается.