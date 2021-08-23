160 млн рублей составил ущерб от непогоды в двух крупных хозяйствах Ставрополья

Сильный дождь и шквалистый ветер повредили ферму, склады и комбайны в двух крупных хозяйствах Новоалександровского округа. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников. По его словам, предварительный ущерб составил 160 миллионов рублей.

В итоге из-за сильного ливня на сельскохозяйственных предприятиях оборвались линии электропередач, повредилась кровля строений на площади около 25 тыс. кв. м.

В хозяйствах также повреждены склады с семенами, здания фермы и комбайны, стоявшие под навесом.

Сейчас, по словам Ситникова, в первую очередь нужно расчистить дороги и восстановить электроснабжение. Напомним, 23 августа 2021 года в ряде районов нашего региона прогнозируется сильный дождь, шквалистый ветер, гроза, град.