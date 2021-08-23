На Ставрополье из-за сложной ситуации с COVID разворачивают дополнительные койки в госпиталях

В Ставрополе 23 августа провели очередное заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Губернатор региона сообщил, что ситуация с заболеваемостью по-прежнему непростая.

- Коронавирус все еще опасен. Не снижается число ежедневно выявляемых заражений и летальных случаев. И в печальную статистику порой попадают и молодые люди. Мы оперативно реагируем на сложившуюся обстановку. В том числе, разворачиваем дополнительные койки в COVID-госпиталях края, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

На сегодня их 4086. Практически столько же, сколько было в пик заболеваемости в крае в прошлую «волну». По словам Владимирова, все больницы обеспечены кислородом. - Также важно, чтобы в запасе было необходимое количество противовирусных лекарств. Поручил обеспечить его как в лечебных учреждениях края, так и в аптечной сети, - подытожил Владимиров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19. Но не всегда победа над инфекцией зависит только от их усилий. Об этом говорят новые летальные случаи, число которых, к сожалению, пока не снижается.

Так, за сутки еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщил 23 августа губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.