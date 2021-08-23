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Общество23 августа 2021 16:19

На Ставрополье «молодеет» коронавирусная инфекция

На сегодня до 35% пациентов в больницах Ставрополья – люди в возрасте от 20 до 40 лет
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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По данным краевого Минздрава, в связи возросшей заболеваемостью на сегодня в COVID-госпиталях региона развернуто 4086 коек – их число было увеличено

По данным краевого Минздрава, в связи возросшей заболеваемостью на сегодня в COVID-госпиталях региона развернуто 4086 коек – их число было увеличено

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Ставрополья провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. По данным краевого Минздрава, в связи возросшей заболеваемостью на сегодня в COVID-госпиталях региона развернуто 4086 коек – их число было увеличено.

При этом, 30% коечного фонда остается свободным.

Также было отмечено, что коронавирусная инфекция «молодеет». На сегодня до 35% пациентов в больницах Ставрополья – люди в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с обеспеченностью больниц края ресурсами для оказания помощи пациентам.

Владимиров подчеркнул, что увеличение заболеваемости не должно создавать проблем с наличием в больницах края, а также в аптечной сети региона противовирусных лекарств.

Губернатор поручил обеспечить необходимый запас в системе здравоохранения Ставрополья.