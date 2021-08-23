В Ставропольский край поступило еще 28,2 тысячи доз «Спутник V» и 50,7 тысячи доз «Спутник Лайт»

На сегодня в медицинских организациях Ставрополья в наличии около 220 тысяч доз вакцины. Накануне в наш край поступило еще 28,2 тысячи доз «Спутник V» и 50,7 тысячи доз «Спутник Лайт».

Губернатор региона поставил задачу оперативно довести поступившую вакцину в больницы края, а также вместе с главами территорий усилить разъяснительную работу о важности прививочной кампании.

– Только вакцинация залог нашей победы над коронавирусной инфекцией. Сегодня в тех районах, где прививочная кампания идет более высокими темпами, заболеваемость ниже. Это аргумент, о котором люди должны знать. Также как и то, что дефицита вакцины нет ни в одной территории края, – подчеркнул губернатор.

Всего для проведения вакцинации на Ставрополье задействовано 116 прививочных пунктов и 134 мобильные бригады.

В круглосуточном режиме работают 10 пунктов. Организована выездная вакцинация в 20 крупных торговых центрах и на рынках.