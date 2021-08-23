На Ставрополье запустили опрос об отношении к вакцине от COVID-19

Вот уже 8 месяцев на Ставрополье, как и по всей России, продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. За все время в наш край поступило свыше 723 тысяч доз вакцины.

Ее запасы регулярно пополняются, и сегодня дефицита прививок нет ни в одной территории края. Вакцина против COVID-19 доступна для всех.

- Вместе с тем, число сделавших прививку по-прежнему недостаточно для того, чтобы создать иммунизационный щит на пути опасной инфекции. Есть случаи отказов, недоверия к вакцинации. Причины, конечно же, могут быть у каждого свои. От медицинских противопоказаний до личных убеждений. Давайте спокойно и объективно вместе разберемся в этих причинах, - предложил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграме.

Владимир Владимиров попросил земляков свою позицию в комментариях под этим постом.

- Мы с мужем и сыном очень легко переболели ковидом: недолго и без последствий. Что такое ковид мы уже знаем, не боимся. А что такое прививка, узнавать уже не хотим, - поделилась ставропольчанка;

- Я лежала в больнице с ковид и видела как люди, которые сделали прививку, попадали в тяжелом состоянии, а потом трупы вывозили. Я не буду делать прививку, - написала другая жительница краевого центра.

- Неизвестно, как она скажется на будущем поколении! Сейчас молодежь активно заставляют делать прививку, вскоре у них появятся дети, и никто не дает гарантии, что они родятся здоровыми! – пишет пользователь сети.

Напомним, на сегодня в медицинских организациях Ставрополья в наличии около 220 тысяч доз вакцины. Накануне в наш край поступило еще 28,2 тысячи доз «Спутник V» и 50,7 тысячи доз «Спутник Лайт».

Губернатор региона поставил задачу оперативно довести поступившую вакцину в больницы края, а также вместе с главами территорий усилить разъяснительную работу о важности прививочной кампании.