«Невинномысский Азот» отгрузил городской больнице 7 тонн медицинского кислорода

На Ставрополье больница города химиков получила 7 тонн медицинского кислорода, произведенного «Невинномысским Азотом». Предприятие входит в состав холдинга «ЕвроХим». В конце 2020 года губернатор Владимир Владимиров поставил задачу наладить производство медицинского кислорода в крае.

Право отпускать фармацевтический продукт завод получил в конце июля 2021 года после проведения экспертизы, по результатам которой Минздрав России включил продукцию «Невинномысского Азота» в государственный реестр лекарственных средств.

Завод способен выпускать 4 тонны жидкого медицинского кислорода в сутки. Для этого в штат предприятия был принят специалист с медицинским образованием.