Подрядчика наказали за сорванный проект спортплощадки на Ставрополье

В Георгиевском городском округе наказали фирму и ее руководителя за бездействие. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки было установлено, что администрация округа заключила с фирмой контракт по работе над проектом "Спортивная площадка в поселке Крутоярский". Его стоимость - 2,2 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил тендер в обозначенные сроки.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Суд рассмотрел их и наказал виновных. Организация должна вернуть полную сумму контракта, а ее руководитель оштрафован на 110 тысяч рублей. Решение вступило в силу.