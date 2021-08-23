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Общество23 августа 2021 19:20

Подрядчика наказали за сорванный проект спортплощадки на Ставрополье

Фирма и ее директор оштрафованы
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Георгиевском городском округе наказали фирму и ее руководителя за бездействие. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки было установлено, что администрация округа заключила с фирмой контракт по работе над проектом "Спортивная площадка в поселке Крутоярский". Его стоимость - 2,2 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил тендер в обозначенные сроки.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Суд рассмотрел их и наказал виновных. Организация должна вернуть полную сумму контракта, а ее руководитель оштрафован на 110 тысяч рублей. Решение вступило в силу.