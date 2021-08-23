В Кабардино-Балкарии осудят организаторов аттракциона после смерти ставропольчанки

По данным СУ СК России по КБР, следователи завершили работу по уголовному делу о смерти девушки. Она пришла на "роупджампинг" - экстремальный аттракцион с прыжками в бездну на альпинистской веревке.

Четыре организатора пройдут по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- 1 мая 2021 года, около 15 часов, на скале, высотой 250 метров, жительница Ставропольского края, 1998 года рождения совершила прыжок вниз с помоста. Во время прыжка девушка ударилась о скалы, в результате чего получила повреждения, от которых скончалась на месте, - сказано в сообщении ведомства.

Теперь дело передадут в суд, организаторам огласят приговор.