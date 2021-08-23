15 туристов в Дагестане застряли из-за повышения уровня воды в реке, одного унесло потоком

В ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что 15 туристов застряли в Карадахской теснине. После дождей уровень воды в протекающей там реке, люди оказались заблокированы на небольшом участке земли.

Шестнадцатого туриста унесло водой, спасатели отправились на место происшествия.

Напомним, ранее "Кп-Севернй Кавказ" писала, что после потопа 7 июля 2021 года в предгорных районах Дагестана сошли несколько селей. Вода размыла дороги, привела к разрушению земли, небольших построек и т.д. Местные жители записывают на видео, как их села превращаются в сплошную "горную реку".

На кадрах очевидцев видно, как в расщелину потоками воды унесло внедорожник. Он перевернулся и застрял на боку в провале земли.