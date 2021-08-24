На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 349 человек

Число заболевших в крае достигло 72721. За вчерашний день победить болезнь смогли 4 пациента. К сожалению, продолжают умирать люди в нашем крае с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день скончались еще 18 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 2186. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Опасность коронавируса не снижается, защищаться от него необходимо. Главным средством для этого является вакцинация. Она доступна для всех. Более 633 тысяч жителей края уже сделали прививку против коронавируса первым компонентом вакцины, а 553 тысячи из них уже завершили иммунизацию, получив и второй компонент. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.