В Ставропольском крае 24 августа прогнозируются ливни, шквалистый ветер, гроза, град

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. Так, 24 августа в крае прогнозируется сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Из-за сильного ветра возможны перебои с электроснабжением.

Напомним, накануне в Карачаево-Черкесии сильный град настолько засыпал поля, что на открытых пространствах образовались небольшие сугробы. Осадки побили шифер на крышах, некоторые жители пожаловались на уничтоженные стекла.

Размер града достигал спичечного коробка. Стихия в том числе привлекла внимание местного населения.

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