Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе изготовят дубликат символического ключа от города. Свой 244-й день рождения Ставрополь встретит с ним, а уже в 2022 году у ключа появится официальный статус.

Специалисты воссоздают символический знак по образцу 1977 года. Ключ будет точной копией своего предшественника, как по внешним признакам, так и по технологии создания. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Сейчас разрабатывается научно-проектная документация на проведение реконструкции военно-исторического памятника «Хоперская палатка». Во время реставрации в палатке установят новый ключ, который получит официальный статус символа города. Работы проведут под контролем краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Напомним, что на прошлой неделе из Хоперской палатки на Крепостной горе злоумышленники украли символ Ставрополя. Ключ вырвали вместе с основанием. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что спустя несколько дней полицейские выяснили, что к исчезновению причастны трое парней, проживающих в селе Надежда.

Во время обысков на территории дома этих молодых людей правоохранители обнаружили и части пропавшего имущества.

Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они пояснили, что не знали об исторической ценности похищенного, и хотели сдать все в пункт приема металлолома.