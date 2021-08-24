Автомобильный газ в Ставропольском крае подорожал на 11% с начала года

Сейчас литр газомоторного топлива стоит 26,51 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае с начала 2021 года цены на газовое моторное топливо увеличились на 11,6%. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Сейчас литр газомоторного топлива стоит 26,51 рублей. Это самый высокий рост среди видов топлива. Так, дизель подорожал на 2,1% (48,41 рублей), 92-й бензин - на 3,77% (46,47 рублей), АИ-95 - на 3,58% (21 рубль), а 98-й - на 4,74% (58,05 рублей). Средняя потребительская цена на бензин по состоянию на июль 2021 года составляет 49,42 рублей за литр.

Жители Ставропольского края стали жаловать на стоимость газового моторного топлива еще в начале июля. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что попросил УФАС проверить причину роста цен, и обещал сообщить о результатах.