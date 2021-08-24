Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 10:57

В Осетии аферист вынес из чужой квартиры бытовую технику, прикинувшись мастером

Мошенника поймали полицейские
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: МВД по РСО-Алания

Фото: МВД по РСО-Алания

Во Владикавказе задержали мошенника, который под предлогом ремонта вынес из чужой квартиры бытовую технику и попытался ее продать. В полицию Северной Осетии обратилась 47-летняя хозяйка. С ее слов, прикинувшись мастером, аферист увез на автомобиле технику на 42 тысячи рублей и пропал.

Сотрудники выяснили, каким авто управлял подозреваемый, и по ориентировке в кратчайшие сроки нашли его и задержали. Им оказался 34-летний местный житель, признавшийся во всем. Дорогостоящую отопительную колонку с неисправностями он и правда починил, только уже продал за 17 тысяч, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.