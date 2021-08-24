Более 633 тысяч ставропольцев сделали прививку против коронавируса первым компонентом вакцины

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 23 августа получили 633092 человека. За последние сутки +2558 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 553131 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2249 человек больше.

Остаток вакцины на 24 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 169346 доз, а по второму 203109 доз. Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 185005 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 515 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 55775 жителей края, за последние 24 часа 232 человека.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что число заболевших в крае достигло 72721. За вчерашний день победить болезнь смогли 4 пациента. К сожалению, продолжают умирать люди в нашем крае с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день скончались еще 18 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.