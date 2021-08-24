В Ставрополе в шесть раз выросло число бригад, выезжающих на вызовы больных с коронавирусом

В Ставрополе растет число вызовов скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией скорая помощь вновь увеличила количество бригад. Сейчас на вызовы к пациентам с симптомами Covid-19, в числе которых повышенная температура и одышка, выезжает в шесть раз больше бригад, чем в мае-июне.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

- В Ставрополе каждый день задействованы 28-30 бригад скорой. Для сравнения в мае-июне их было всего 5, - рассказал Антон Фарсиянц. - В пик, зимой 2020-2021 года, работали 13.

По словам главврача станции скорой помощи, коронавирус стал «моложе» и агрессивнее. В больницы все чаще попадают молодые люди в возрасте 20 - 30 лет, а также дети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших в крае достигло 72721. За вчерашний день победить болезнь смогли 4 пациента.