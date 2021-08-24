На Ставрополье до 35% пациентов ковидных госпиталей - молодежь

В "красную зону" стали чаще попадать молодые люди. Фото: Иван Макеев

На Ставрополье порядка 35% пациентов ковидных госпиталей - это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вирус, по словам врачей, стал агрессивнее и существенно «омолодился». Среди пациентов встречаются даже дети.

- Только с июня с коронавирусом было госпитализировано 53 ребенка, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Минздрава.

На данный момент в стационарах края для лечения COVID-19 развернуто 4086 коек.

- На сегодня из них свободны 1269, что составляет 31%. Из 419 реанимационных свободны 12. Если ситуация будет осложняться, предусмотрен резерв в 125 мест, - отметили в региональном Минздраве.

Отметим, что в пик второй волны пандемии, в декабре 2020 года, было развернуто 402 реанимационные койки и 20% из них оставались свободными.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией скорая помощь вновь увеличила количество бригад. Сейчас на вызовы к пациентам с симптомами Covid-19, в числе которых повышенная температура и одышка, выезжает в шесть раз больше бригад, чем в мае-июне.