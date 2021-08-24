В Кабардино-Балкарии на ехавшую ГАЗель со скалы рухнул камень

Фото с места ЧП

В Кабардино-Балкарии на грузовую ГАЗель с двумя пассажирами рухнул камень со скалы. Автомобиль следовал по горной дороге в Черекском районе, когда отколовшийся валун прилетел в лобовое стекло на пассажирскую сторону. Человек, находившийся там, попал в больницу.

В полиции республики сайту stav.kp.ru прокомментировали, что камнепада не было. Просто один единственный камень неудачно скатился с горы, повредив ГАЗель. Происшествие обозначили, как несчастный случай. Даже в качестве ДТП его регистрировать не будут.