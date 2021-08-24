На Ставрополье адвокат ответит за мошенничество

В Советском городском округе адвокат адвокатской палаты Ставропольского края обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2011 году женщина пообещала знакомому за 550 тысяч рублей помочь в приобретении и оформлении долей земельного участка в собственность пайщиков одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Советского района.

Мужчина на данные условия согласился и передал ей требуемую сумму денег. Эти деньги она уже успела потратить.

В 2013 году адвокат за 70 тысяч рублей пообещала знакомому помощь в оформлении земельного участка в поселке Железнодорожном Советского района, но обещания не выполнила. Собранные доказательства по уголовному делу направили в суд для дальнейшего рассмотрения.