В Ставропольском крае с начала июня госпитализировано 53 ребенка с Covid-19

Коронавирус стал агрессивнее и "моложе". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье с начала третьей волны пандемии в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» были госпитализированы 53 ребенка, с начала года - 91 ребенок.

- За 2020 год с диагнозом «коронавирусная инфекция» лечение в условиях стационара получали 87 маленьких жителей края, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в Минздраве СК.

По данным пресс-службы ведомства, особого роста заболеваемости среди детского населения нет. Маленькие пациенты переносят инфекцию легче, чем взрослые.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье порядка 35% пациентов ковидных госпиталей - это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вирус, по словам врачей, стал агрессивнее и существенно «омолодился».