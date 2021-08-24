В Ставропольском крае усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Губернатор Ставрополья поручил усилить контроль за соблюдением в крае профилактических мер, установленных Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Так, контроль за выполнением этих требований будет усилен в общественных местах, включая общественный транспорт, предприятия торговли, организации общественного питания и другие.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье продолжает расти заболеваемость и смертность от COVID-19. С 20 августа умирает 18-19 человек за сутки, а общее количество летальных исходов превысило отметку в 2 186 человек.