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Общество24 августа 2021 11:58

В Предгорном округе возобновили сообщение по четырем маршрутам общественного транспорта

По указанным маршрутам перевозчики пустили несколько «Газелей» и при необходимости их число будет увеличено
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: администрация Предгорного округа

Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе после перерыва возобновили пассажирские перевозки по четырем маршрутам: 103А «Ессентуки - Боргустанская», 118Е «Ессентукская, райбольница - Ессентуки, железнодорожный вокзал - Ессентукская, ул. Яблонька», 108Б «Ессентуки - Новоблагодарное - Калаборка» и 121А «Золотушка - Южный».

Возобновление работы по маршрутам произошло после обращения жителей на личную страницу главы округа в Инстаграм.

Люди сообщали о возникших транспортных проблемах. По указанным маршрутам перевозчики пустили несколько «Газелей» и при необходимости их число будет увеличено. Все маршрутки – в должном техническом состоянии.