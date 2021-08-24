В Предгорном округе возобновили сообщение по четырем маршрутам общественного транспорта

Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе после перерыва возобновили пассажирские перевозки по четырем маршрутам: 103А «Ессентуки - Боргустанская», 118Е «Ессентукская, райбольница - Ессентуки, железнодорожный вокзал - Ессентукская, ул. Яблонька», 108Б «Ессентуки - Новоблагодарное - Калаборка» и 121А «Золотушка - Южный».

Возобновление работы по маршрутам произошло после обращения жителей на личную страницу главы округа в Инстаграм.

Люди сообщали о возникших транспортных проблемах. По указанным маршрутам перевозчики пустили несколько «Газелей» и при необходимости их число будет увеличено. Все маршрутки – в должном техническом состоянии.